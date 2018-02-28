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США в декабре снизили добычу нефти на 1,1% с рекордных ноябрьских 10,057 млн барр/день


Компании / Нефть

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти в США в декабре 2017 года снизилась на 1,1%, до 9,949 миллиона баррелей в сутки с пересмотренного до нового исторического рекорда ноябрьского показателя в 10,057 миллиона баррелей в сутки, сообщило управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

Согласно предыдущему ежемесячного отчету EIA, добыча в ноябре составила 10,038 миллиона баррелей в сутки, лишь приблизившись к историческому рекорду от ноября 1970 года, когда среднесуточная добыча нефти в стране составила 10,044 миллиона баррелей в день.

В дальнейшем среднесуточный объем добычи в стране стал снижаться на фоне истощения в традиционных нефтяных скважинах. Так, в декабре 1970 года добыча составила 9,944 миллиона баррелей в сутки, а в сентябре 2008 года упала до 3,971 миллиона баррелей в сутки.

Однако за последние 10 лет объемы производства нефти в США восстановились. Это произошло за счет развития технологий добычи, сделавших более доступной и рентабельной добычу трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Кроме того, в декабре 2015 года в Штатах был снят запрет на экспорт нефти, длившийся 40 лет. Это стало дополнительным стимулом для наращивания нефтяного производства.

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