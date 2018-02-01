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"Газпром нефть" обсудит с "Новатэком" создание технологий по баженовской свите


Компании / Нефть

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует в ближайшее время обсудить с "Новатэком" сотрудничество в проекте по созданию отечественных технологий для разработки баженовской свиты, сообщил журналистам руководитель дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

По его словам, проект технологического центра "Бажен" формируется, исходя из двух типов партнерств. "Первое - это партнерство с недропользователями. В этом смысле у нас уже идет системная работа с несколькими компаниями, например, с РИТЭК RITK("дочка" "Лукойла" LKOH - ред.), с "Русснефтью". Сейчас планируется подобная сессия с "Новатэком", - сказал он.

"Они (представители "Новатэка" NVTK - ред.) в ближайшие время приедут к нам в технологический центр, где мы показываем все свои наработки, достижения и приглашаем к партнерству в том или ином виде", - добавил он. Второй тип партнерства - это запуск технологических проектов, продолжил Вашкевич. По его мнению, начиная "с первой волны запуска технологических проектов, вовлечение недропользователей однозначно будет повышаться".

Исполнительный директор проекта "Бажен" Кирилл Стрижнев также сообщил, что "Газпром нефть" планирует в 2018 году бурение десяти высокотехнологичных скважин на баженовской свите. Согласно планам компании, "Газпром нефть" к 2025 году сможет добывать из баженовской свиты около 2,5 миллиона тонн нефти и вовлечь в разработку 100 миллионов тонн запасов.

"Газпром нефть" реализует проект по созданию российских технологий и оборудования разработки баженовской свиты. Объем инвестиций компании в проект до 2021 года составит 7,5 миллиарда рублей, общий объем средств для финансирования проекта — 8,7 миллиарда рублей.

Баженовская свита (группа нефтесодержащих пластов горных пород) в Западной Сибири содержит трудноизвлекаемую нефть. Как ранее сообщали Роснедра, запасы баженовской свиты составляют, по разным оценкам, 10-30 миллиардов тонн нефти. "Газпром нефть" разрабатывает запасы баженовской свиты на Пальяновской площади Красноленинского месторождения и Салымском месторождении в ХМАО, на Вынгаяхинском месторождении в ЯНАО.

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