"Газпром" передаст "Газпром нефти" лицензию на Оморинское месторождение в Восточной Сибири

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" находится в процессе получения лицензии от "Газпрома" на разработку Оморинского месторождения в Восточной Сибири, сообщил журналистам руководитель дирекции "Газпром нефти" по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы Алексей Вашкевич.

"Сейчас мы в процессе получения еще одной лицензии на Оморинский участок от "Газпрома" в Восточной Сибири. Новый проект в портфеле геологоразведки компании. Мы переводим его сейчас из группы "Газпром", - сказал Вашкевич. По его словам, месторождение не обладает крупными ресурсами нефти и газа.

Оморинское газоконденсатное месторождение расположено в Красноярском крае. Лицензия на разведку и добычу углеводородного сырья на этом месторождении принадлежит 100-процентной "дочке" "Газпрома " - ООО "Газпром геологоразведка".