Киев заявил, что "Газпром" снова нарушает условия транзитного договора

КИЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. Киев заявил, что "Газпром" GAZP снова нарушает технические условия транзитного договора: давление на одной из газоизмерительных станции на 10% ниже контрактной величины, сообщил в четверг советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский.

"Газпром" и "Нафтогаз" в среду сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза Украины" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" продолжает нарушать технические условия транзитного договора - фактическое давление на газоизмерительной станции Суджа не выдерживается, оно на 10% меньше контрактных - 60 атм", - написал Билявский на своей странице в Facebook FB.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Однако Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", обязав Киев начиная с 2018 года закупать не менее 4 миллиардов кубометров российского газа в год.