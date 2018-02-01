"Нафтогаз" рассчитывает в ближайшее время получить от "Газпрома" $2,6 млрд по решению суда

КИЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что "Газпром" GAZP выполнит решение Стокгольмского арбитража и в ближайшее время выплатит 2,56 миллиарда долларов, заявил в четверг глава компании Андрей Коболев.

"Газпром" и "Нафтогаз" в среду сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза Украины" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

"Технически "Газпром" обязан заплатить эти средства со вчерашнего дня. Уже сегодня насчитываются проценты за то, что они не заплатили. Эти проценты превышают полмиллиона долларов… Мы рассчитываем, что в ближайшее время они заплатят эти 2,56 миллиарда долларов", - заявил Коболев.

Он также добавил, что в случае отказа платить "Нафтогаз" будет добиваться принудительного взыскания этих средств с "Газпрома", в том числе за счет активов российской компании за рубежом.

"Предполагаем, что они будут бороться (чтобы не платить - ред.). Мы считаем, что у нас есть также средства борьбы - это принудительное взыскание. У "Газпрома" есть много активов в Европе и мире, мы давно их инвентаризовали и будем работать в этом направлении", - заявил Коболев.