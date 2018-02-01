"Нафтогаз" заявил, что не может передать контракт с "Газпром" оператору ГТС Украины

КИЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. Контракт на транзит газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпром" GAZP не может быть передан новому украинскому оператору газотранспортной системы (ГТС) пока российская компания не будет вынуждена применять нормы украинского законодательства, заявил на брифинге в четверг главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

НОВЫЙ ОПЕРАТОР

Кабинет министров Украины в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагалось, что после решения Стокгольмского арбитража по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

При этом правительство Украины и "Нафтогаз" имеют разные взгляды на то, как должен выглядеть новый оператор украинской ГТС. "Нафтогаз" выступил с инициативой передать функцию управления ГТС филиалу при "Укртрансгазе". В декабре 2017 года "Укртрансгаз" сообщил о начале работы своего филиала "Оператор ГТС Украины", в ведение которого было передано управление ГТС.

"Пока не будут внесены соответствующие изменения или "Газпром" не будет вынужден применять украинское законодательство, контракт на транзит (газа – ред.) между "Нафтогазом" соответственно и "Газпромом" не может быть передан любому третьему лицо, так как контракт это прямо запрещает", - сказал Витренко.

По его словам, руководство "Нафтогаза" обращалось к российским коллегам и объясняло, что на Украине, согласно законодательству, должен быть создан оператор ГТС, который должен предоставлять услуги "Газпрому". "Но "Газпром" не согласился с такой позицией и отказался предоставить нам право передать этот контракт оператору ГТС", - сказал Витренко.

СУДЫ

"Газпром" и "Нафтогаз" в среду сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза Украины" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Однако Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", обязав Киев начиная с 2018 года закупать не менее 4 миллиардов кубометров российского газа в год.