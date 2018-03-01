Новак: РФ в феврале выполнила сделку ОПЕК+, сократив добычу на 300,4 тыс барр/день

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале выполнила обязательства в рамках сделки ОПЕК+, сократив добычу нефти на 300,4 тысячи баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Российская Федерация полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК. Сокращение добычи нефти Россией в феврале 2018 года составило 300,4 тысячи баррелей в сутки", - сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.