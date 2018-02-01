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Глава "Нафтогаза" заявил, что его оштрафовали на $300 млн за неоформление газа для Донбасса


Газ / Компании

КИЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Фискальная служба Украины наложила на него штраф на сумму более 300 миллионов долларов за отказ оформлять газ, поставленный "Газпромом" в Донбасс.

Ранее "Нафтогаз Украины" заявил, что по решению арбитражного суда в Стокгольме по спору с Газпромом по контракту о поставках газа на Украину не должен платить за поставки газа на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

"А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональные штрафы на сумму 7 и 1,3 миллиарда гривен (около 300 миллионов долларов). То есть я, как физическое лицо, должен уплатить 8,3 миллиарда гривен "не позднее пятнадцати дней", - написал Коболев в четверг в Facebook FB.

Он сообщил, что причиной наложения штрафа послужил отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" GAZP поставлял в ДНР и ЛНР.

Он добавил, что "Нафтогаз" не может до сих пор предоставить налоговой весь пакет документов, "поскольку не будет платить за газ, который не заказывал и не потреблял, но на котором настаивает "Газпром".

"Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины в феврале 2015 года, после того, как "Нафтогаз" прекратил поставлять туда газ, заявляя, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.

Эти поставки являются предметом негласного спора. "Газпром" заявляет, что прямые поставки российского газа на юго-восток Украины соответствуют контракту с "Нафтогазом", соответственно, и оплачивать их должна украинская госкомпания. "Нафтогаз" же этих поставок не признает.

В конце июня 2016 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания поставила на юго-восток Украины газа на 718,5 миллиона долларов, но концерн пока не предъявляет этот счет "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже.

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