Инвестбанкир Рудлофф может вернуться в совдир "Роснефти", выдвинут правительством РФ

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Правительство выдвинуло в совет директоров "Роснефти" ROSN шесть его действующих членов и одного нового: независимым директором может стать инвестбанкир, председатель Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, в предыдущие годы уже входивший в совет крупнейшей российской нефтяной компании, свидетельствует распоряжение кабмина.

Из действующих членов совета в качестве представителей государства выдвинуты помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак и глава "Роснефти" Сечина, в качестве независимых директоров - экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и профессор ВШЭ Олег Вьюгин.

Выдвинутый также в качестве независимого директора Рудлофф ранее был членом совета "Роснефти", но покинул его в 2013 году.

Сейчас четвертым независимым директором является бывший топ-менеджер ExxonMobil Дональд Хамфриз.

Всего в действующий совет директоров "Роснефти" входят одиннадцать человек. Это, помимо семи перечисленных, президент BP Роберт Дадли, президент BP Exploracion de Venezuela SA Гильермо Кинтеро, глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди.