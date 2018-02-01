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"Роснефть" продолжит самостоятельно работать над проектами, из которых вышла ExxonMobil


Компании / Нефть

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN продолжит самостоятельно работать над проектами, из которых вышла ExxonMobil, однако поддержит возвращение американской компании в эти проекты, когда появится такая возможность, говорится в сообщении на сайте компании.

""Роснефть" продолжит самостоятельное развитие этих проектов и поддержит возвращение ExxonMobil в проекты при появлении такой законодательной возможности. Работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена", - говорится в материале.

В публикации отмечается, что ExxonMobil приняла решения по выходу из ряда проектов, подпадающих под действие введенных США законодательных ограничений, несмотря на успешное их развитие.

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"Юридическое оформление этой ситуации проводится согласованно "Роснефтью" и ExxonMobil с целью минимизировать ущерб акционерам обеих компаний", - подчеркивается в заявлении.

После завершения оформления документов "Роснефть" проинформирует акционеров о деталях договоренностей в соответствии с действующими корпоративными стандартами, уточняется в материале.

Exxon Mobil ранее в четверг сообщила, что приняла решение о выходе из совместных разведочных проектов с "Роснефтью" из-за санкций США и ЕС против России. В отчете ExxonMobil указывается, что компания в рамках совместного предприятия работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. Общая площадь участков составляет 63,6 миллиона акров (более 257 тысяч квадратных километров). Компания ожидает, что официально начнет вывод в 2018 году. Exxon оценивает свои потери от такого решения в 200 миллионов долларов.

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