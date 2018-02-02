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"Газпром" восьмой день подряд бьет рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье


Газ / Компании

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP 28 февраля вновь установил рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье — 699,3 миллиона кубометров, говорится в сообщении "Газпрома".

"Газпром" восемь дней подряд устанавливал новые исторические максимумы суточных поставок газа и 28 февраля вышел на абсолютный рекордный уровень — 699,3 миллиона кубических метров", - говорится в сообщении.

На фоне аномальных холодов в Европе компания с 21 февраля ежедневно сообщает журналистам о новых суточных рекордах по экспорту газа в дальнее зарубежье.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% - до 194,4 миллиарда кубометров. В начале февраля председатель совета директоров компании Виктор Зубков заявил, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.

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