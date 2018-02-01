Поставки "Газпрома" в дальнее зарубежье в феврале выросли до рекордных 17,4 млрд кубов

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в феврале увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 6,8% в годовом выражении - до рекордных для этого месяца 17,4 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"В феврале 2018 года "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье максимальный для этого месяца объем газа за всю историю поставок - 17,4 миллиарда кубометров. Это на 6,8% или на 1,1 миллиарда кубометров превышает показатель предыдущего рекордного февраля - 2017 года", - сообщил "Газпром".

В частности, экспорт в Германию в феврале 2018 года вырос на 8,5% по сравнению с февралем 2017 года, в Австрию — на 115,8%, в Нидерланды — на 146,8%.

Кроме того, в феврале "Газпром" также увеличил объем реализации газа на внутреннем рынке из ГТС. По предварительным данным, он превысил 30,5 миллиарда кубометров. "Это выше февральских результатов предыдущих пяти лет (начиная с 2013 года)", - отметила компания.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% - до 194,4 миллиарда кубометров. В начале февраля председатель совета директоров компании Виктор Зубков заявил, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.