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Среднесуточная добыча нефти в РФ в феврале снизилась на 1,4% в годовом выражении


Компании / Нефть

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти в РФ в феврале 2018 года снизилась в годовом выражении на 1,4%, достигнув 10,952 миллиона баррелей в день, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Как отмечает Блумберг, в месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в феврале не изменилась.

нефть добыча качалкаСредняя за январь-февраль цена нефти Urals выросла на 24%

Агентство также сообщило, что среднесуточный экспорт нефти из России в феврале снизился на 0,5% в месячном выражении и составил 5,393 миллиона баррелей в сутки.

Среднесуточная добыча природного газа, по данным ЦДУ ТЭК, в России в феврале выросла на 1,3% в годовом выражении. Общая добыча газа в РФ в отчетном месяце составила 59,229 миллиарда кубометров, пишет агентство.

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