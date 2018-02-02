Китайская CEFC назвала безосновательными сообщения о задержании главы компании

ПЕКИН, 2 мар - ПРАЙМ. Информация о задержании главы энергетической компании CEFC Е Цзяньмина не имеет под собой фактического обоснования, говорится в заявлении компании.

Ранее в четверг деловое издание Caixin и гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники сообщили о расследовании и задержании главы одной из крупнейших энергетических компаний Китая CEFC Е Цзяньмина. Так, SCMP писала, что бизнесмена задержали по прямому указанию председателя КНР Си Цзиньпина.

"В настоящее время CEFC работает в штатном режиме. Мы обратили внимание на безответственные сообщения некоторых СМИ относительно господина Е Цзяньмина. В связи с этим мы хотим заявить, что эти сообщения не имеют под собой фактического обоснования и не были одобрены ни самим господином Е Цзяньмином ни компанией", - говорится в опубликованном заявлении на сайте компании. Другой информации в заявлении не приводится.

Е Цзяньмина СМИ называют "мистическим главой CEFC", который за 10 лет смог превратить мелкую фирму, занимающуюся торговлей акциями нефтяных компаний, в динамично развивающегося финансового и нефтяного гиганта, который имеет акции в компаниях по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, Европе и Африке. По данным Caixin, глава компании редко появляется на людях, и даже не все топ-менеджеры CEFC встречались с ним лично. Но это не мешает CEFC развиваться. По данным Caixin, компания заняла 222-е место в рейтинге Global Fortune 500, а доходы компании в 2017 году составили 43,4 миллиарда долларов.

Помимо того, что компания должна стать третьим крупнейшим держателем акций "Роснефти" ROSN, CEFC стала одним из наиболее крупных китайских инвесторов нефтяных компаний в Чехии, Казахстане, Катаре, Анголе, Чаде.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA, купивший 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки в 2016 году, теперь продает 14,16% акций российской нефтекомпании китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%.