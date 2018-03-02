СМИ: ExxonMobil объявила форс-мажор на экспорт СПГ из Папуа-Новой Гвинеи

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil ввела режим "форс-мажор" в отношении экспорта сжиженного природного газа (СПГ) со своего проекта в Папуа-Новой Гвинее после землетрясения, вынудившего компанию временно приостановить его работу, сказал агентству Рейтер источник в отрасли.

В ночь на понедельник в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла, жертвами которого стали более 30 человек. Подземные толчки были зафиксированы в 89 километрах к юго-западу от города Поргер. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. В этом районе ведется нефтегазовая деятельность. После этого ExxonMobil сообщила, что временно приостановила работу завода по кондиционированию газа, который находится недалеко от эпицентра землетрясения. Компания отметила, что повреждены административные здания, жилые помещения и столовая.

Подразделение ExxonMobil в Папуа-Новой Гвинее - ExxonMobil PNG - сообщило агентству, что компания продолжает оценивать ущерб от землетрясения, которое вынудило ее закрыть две технологические линии СПГ-завода минимум на неделю. "Мы продолжаем работать со своими клиентами для того, чтобы минимизировать влияние на их бизнес", - приводит Рейтер комментарий ExxonMobil PNG, полученный по электронной почте. Официальных сообщений о форс-мажоре от компании не поступало.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. Компания ExxonMobil PNG производит в Папуа-Новой Гвинее СПГ объемом 7,9 миллиона тонн в год.