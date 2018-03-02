КТК в январе-феврале нарастил отгрузку нефти на 17%, до 9,44 млн тонн

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Отгрузка нефти на экспорт через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-феврале 2018 года возросла на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила более 9,44 миллиона тонн, следует из документов консорциума.

"За февраль 2018 года через морской терминал КТК отгружено 4,592 миллиона тонн нефти (36,4 миллиона баррелей), что на 687,198 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период в прошлом году", — говорится в сообщении.

На морском терминале за январь-февраль было отгружено 90 танкеров, из них 42 – в феврале.

В 2016 году в систему КТК было принято 44,3 миллиона тонн углеводородного сырья. Введенные в декабре 2017 года мощности в рамках проекта расширения сейчас позволяют прокачивать по магистрали 67 миллионов тонн нефти в год.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Крупнейшими акционерами является Российская Федерация (31% акций), Республика Казахстан (20,75%), "Шеврон Каспиэн Пайплайн Консорциум Компани" (15%).