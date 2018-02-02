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ЕК следит за поставками газа в ЕС через Украину: На данный момент они нормальны


Газ / Компании

БРЮССЕЛЬ, 2 мар -ПРАЙМ. Поставки газа в Евросоюз через Украину стабильны и нормальны, но Еврокомиссия следит за ситуацией, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен на брифинге в пятницу.

"В соответствии с имеющейся у нас на данный момент информацией, потоки газа в Евросоюз нормальны и стабильны. Но мы очень внимательно следим за ситуацией", - сказала она, добавив, что запасы газа в украинских хранилищах на данный момент также нормальны.

"Газпром" GAZP в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

По словам Итконен, Украина в четверг предупредила Еврокомиссию о возможных непредвиденных ситуациях в газотранспортной системе Украины и попросила об активации консультаций по возможности возобновления трехсторонних переговоров по газу с Россией.

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