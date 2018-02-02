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Киев заявил Еврокомиссии, что действия "Газпрома" создают риски для поставок газа


Газ / Компании

КИЕВ, 2 мар - ПРАЙМ. Украина заявила мониторинговой миссии ЕК, что действия "Газпрома" GAZP создают риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для украинских потребителей, сообщила в пятницу пресс-служба "Укртрансгаза".

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

"Укртрансгаз" как оператор ГТС Украины срочно сообщил в мониторинговую миссию Еврокомиссии о том, что безответственные действия "Газпрома" в последние дни создают значительные риски обеспечения бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для отечественных потребителей", - говорится в сообщении "Укртрансгаза" в Twitter.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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