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Snam и Fluxys станут единственными акционерами трубопровода Interconnector UK


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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Итальянская Snam и бельгийская Fluxys станут единственными акционерами британского газопровода Interconnector UK, выкупив долю в размере 33,5% у канадского пенсионного фонда Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ), следует из сообщения Snam.

"Сделка оценивается примерно в 75 миллионов фунтов стерлингов (103 миллиона долларов - ред.)", - сообщает компания.

По итогам сделки Fluxys будет владеть 76,32% акций трубопровода, а Snam - 23,68%.

Завершение сделки ожидается в ближайшие дни, добавляет компания.

Snam добавляет, что после того, как истекут долгосрочные контракты на использование мощностей трубопровода в октябре 2018 года, компания перейдет к новой стратегии развития - к заключению краткосрочных контрактов, ориентированных на "коммерческую гибкость".

Interconnector UK - это газовый трубопровод, который транспортирует сырье между Великобританией и континентальной Европой через территорию Бельгии. Ранее одним из акционеров предприятия был "Газпром" GAZP, но концерн продал свою 10%-ную долю Fluxys еще в 2015 году.

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