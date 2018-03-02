Нефтедобыча "Роснефти" с начала года выросла на 0,4%, у остальных мейджоров упала

МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Россия сократила добычу нефти (включая газовый конденсат) за январь-февраль текущего года на 1,5% по сравнению с годом ранее – до 88,160 миллиона тонн нефти, следует из данных ЦДУ ТЭК. В феврале 2018 года добыча РФ составила 41,836 миллиона тонн, что на 1,5% меньше по отношению к февралю прошлого года.

Так, "Роснефть" в январе-феврале нарастила добычу на 0,4% - до 30,658 миллиона тонн нефти, в феврале показатель составил 14,558 миллиона тонн.

"Лукойл" с начала года снизил добычу на 2,1% - до 13,115 миллиона тонн, в феврале она достигла 6,226 миллиона тонн.

Добыча "Сургутнефтегаза" за первых два месяца сократилась на 2,3%, до 9,704 миллиона тонн нефти, в феврале компания добыла 4,605 миллиона тонн.

"Газпром нефть" за отчетный период снизила нефтедобычу на 2%, до 6,216 миллиона тонн, в феврале показатель составил 2,976 миллиона тонн.

За два месяца года "Татнефть" добыла 4,652 миллиона тонн нефти, на 2,1% меньше, чем годом ранее, в феврале добыча составила 2,207 миллиона тонн.

"Башнефть" сократила добычу в январе-феврале на 13%, до 3,082 миллиона тонн нефти, в феврале показатель составил 1,462 миллиона тонн.

Добыча "Русснефти" в первые два месяца нового года снизилась на 0,8%, до 1,135 миллиона тонн, в феврале было добыто 536,8 тысячи тонн.

"Новатэк" снизил добычу в январе-феврале на 5,8%, до 1,191 миллиона тонн, в феврале показатель составил 563,7 тысячи тонн.