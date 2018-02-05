Премьер Украины раскритиковал главу "Нафтогаза" за недостаточные запасы газа в ПХГ

КИЕВ, 2 мар - ПРАЙМ. Премьер Украины Владимир Гройсман раскритиковал "Нафтогаз" за недостаточные запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), но заявил, что не видит оснований для отставки главы компании Андрея Коболева.

"Я думаю, "Нафтогаз" должен был бы предусмотреть и четко понимать, что в таких ситуациях нужно создавать запасы при таких неопределенных ситуациях", - сказал Гройсман на брифинге в пятницу. При этом он добавил, что не видит оснований для увольнения главы "Нафтогаза" за сложившуюся ситуацию, компания "лишь должна исправить ситуацию и сделать выводы на будущее".

По состоянию на 28 февраля 2018 года объем запасов газа в ПХГ Украины составлял 9,985 миллиарда кубометров.

"Газпром" GAZP в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

Глава украинской компании Андрей Коболев позже сообщил, что в начале марта на Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать.