Гройсман: Режим экономии газа на Украине закончится во вторник-среду

КИЕВ, 2 мар - ПРАЙМ. Ситуация на Украине в связи с дефицитом газа контролируемая, режим экономии будет завершен во вторник, максимум, в среду, заявил на брифинге в пятницу премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Ранее в пятницу министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов.

"Мы делаем все, чтобы ситуацию на вторник включительно вывести на штатный режим, и самое главное, я подчеркиваю, ситуация абсолютно контролируемая, и мы уверены в том, что все будет абсолютно стабилизировано", - сказал Гройсман во время общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.

"Ситуация на вторник, максимум среду будет полностью стабилизирована", - добавил премьер. При этом, по его словам, министерство образования уже приняло решение о том, что до среды не будет проводиться обучение школьников - для сокращения потребления газа.

"Газпром" GAZP в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

Глава украинской компании Андрей Коболев позже сообщил, что в начале марта на Украине ожидаются сильные морозы, в связи с чем в стране возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров, которые "Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома". По его словам, после отказа российской компании украинская сторона попытается перекрыть эту недостачу за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубометров в сутки все равно будет не хватать.