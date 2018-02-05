Минэнерго Украины: Снижение давления в ГТС пока не критическое

КИЕВ, 3 мар - ПРАЙМ. Снижение давления в ГТС Украины за вчерашний день не произошло, пока оно не критическое для обеспечения газом украинцев, заявила замглавы Минэнерго Украины Наталия Бойко.

"Вчера в течение дня снижение давления не произошло. Пока оно не критическое для обеспечения газом украинских потребителей. Украинцы должны оставаться в тепле и комфорте - это приоритет. Но мы подчеркиваем невыполнении россиянами своих обязательств", - написала чиновница в субботу утром на своей странице в Facebook FB.

"Газпром" GAZP в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.