"Нафтогаз" готов присоединиться к газовым переговорам РФ-Украина-ЕК

"Газпром" начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что готов присоединиться к трехсторонним переговорам РФ-Украина-ЕК по выполнению решений Стокгольмского арбитража, говорится в обнародованном в субботу заявлении украинской компании.

Еврокомиссия ранее сообщила, что считает трехсторонние переговоры по газу в формате Россия-Украина-ЕС эффективным инструментом урегулирования разногласий и готова выступить посредником в них.

"Нафтогаз" приветствует предложение МИД Украины и Еврокомиссии о проведении переговоров для исполнения решений Стокгольмского арбитража в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. Компания готова присоединиться к таким переговорам в ближайшее удобное для всех сторон время", - говорится в сообщении.

"Газпром" GAZP в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.

В распространенном ранее заявлении вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича говорилось, что сложившаяся ситуация между РФ и Украиной вызывает у Еврокомиссии опасения за транзит российского газа в Евросоюз через Украину. ЕК призвала РФ и Украину найти решение этой ситуации в рамках решения Стокгольмского арбитража.