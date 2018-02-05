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Украина за сутки сократила потребление газа на 14% и продолжит экономить


Компании / Энергосети
  • #Сотрудники компании "Нафтогаз" на газокомпрессорной станции "Бобровницкая" Черниговской области, Украина
    © AFP, Sergei Supinsky

КИЕВ, 3 мар - ПРАЙМ. Украина благодаря принятым мерам за минувшие сутки сократила потребление газа примерно на 25 миллионов кубов, или на 14%, по сравнению с 1 марта, и продолжит меры экономии, говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в субботу.

"Благодаря оперативному внедрению плана реагирования украинской властью, а также высокому уровню гражданской сознательности украинцев, которые активно присоединились к акции "прикрути" и добровольно уменьшили температуру в своих домах на один градус, по оперативным данным, за минувшие сутки по всем областным центрам и крупнейшим городам Украины потребление газа сократилось на примерно 25 миллионов кубов (14%) по сравнению с 1 марта", - говорится в сообщении.

Компания сообщает, что благодарит европейских партнеров за то, что они помогли оперативно увеличить объемы поставок топлива из ЕС.

"Отдельно я хотел бы поблагодарить всех украинцев, которые с поразительной готовностью откликнулись на наш призыв снизить температуру отопления на один градус... Мы призываем продолжать акцию до 6 марта, потому что каждый сэкономленный вами кубометр газа – это защита Украины от непредсказуемых действий россиян", – приводит компания слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер"Газпром" начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"

"Газпром" GAZP в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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