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Падение давления в магистральной системе газопроводов Украины остановлено


Компании / Энергосети

КИЕВ, 3 мар - ПРАЙМ. Падение давления в магистральной системе газопроводов Украины полностью остановлено благодаря увеличению объемов импорта газа из ЕС, говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в субботу.

В субботу утром в Минэнерго Украины сообщали, что снижение давления в ГТС Украины за вчерашний день не произошло, и пока оно не критическое для обеспечения газом украинцев.

В сообщении "Нафтогаза" говорится, что по состоянию на утро субботы украинская газотранспортная система полностью сбалансирована и работает в штатном режиме.

"Сейчас падение давления в магистральной системе газопроводов, которое возникло из-за несоблюдения "Газпромом" контрактов как на поставку, так и транзит газа территорией Украины, полностью остановлено благодаря увеличению объемов импорта газа с европейского направления", - говорится в сообщении компании.

Ранее в субботу президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа на Украине стабилизировалась за счет увеличения поставок из стран Европы.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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