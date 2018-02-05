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"Нафтогаз": Украина продолжает обеспечивать транзит газа в Европу


Компании / Энергосети
  • #Украина Евросоюз
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КИЕВ, 3 мар - ПРАЙМ. Украинская газотранспортная система продолжает обеспечивать транзит российского газа европейским потребителям, за 3 марта транзит составил 264 миллиона кубов, говорится в сообщении "Нафтогаза" в субботу.

"Украинская газотранспортная система продолжает обеспечивать транзит российского газа европейским потребителям, несмотря на систематические нарушения российской стороной контрактных нормативов давления в системе. За 1 марта в страны ЕС и Молдавии было протранзитовано 257 миллионов кубов, 2 марта – 265 миллионов кубов, за 3 марта – 264 миллиона кубов газа (по оперативным данным)", - говорится в сообщении.

Также компания указывает, что при этом "Газпром" GAZP не поставил "Нафтогазу" 18 миллионов кубов газа в сутки, за которые "Нафтогаз" внес предоплату, что создало критическую ситуацию с поставкой газа для населения Украины.

Ранее в субботу президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с газом на Украине стабилизировалась за счет увеличения поставок из стран Европы. 

Председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер"Газпром" начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии. 

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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