Украина отрапортовала, как прошла пик дефицита без газа из РФ

КИЕВ, 3 мар - ПРАЙМ. Власти Украины в субботу поспешили отрапортовать, что стране успешно удалось пережить самый критичный день газового кризиса, возникшего из-за холодов и отказа "Газпрома" GAZP в поставках. Несмотря на их заявления, что важную роль сыграло наращивание закупок в ЕС, цифры свидетельствуют о другом - в первую очередь помог флешмоб "Прикрути".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коблев заявил о "газовом кризисе" на Украине в четверг. По его информации, Украине в период с 1 по 4 марта может не хватить газа в объеме 18-20 миллионов кубометров для покрытия суточных пиков. Он обвинил Россию в том, что она отказалась с 1 марта возобновить поставки газа на Украину, за счет которого "Нафтогаз" планировал пережить кризисный период.

Президент Украины Петр Порошенко решил подать личный пример и пообещал снизить потребление газа в своем доме. Эта инициатива быстро приобрела форму флешмоба в социальных сетях с хештегом "прикрути".

"Нафтогаз Украины" в субботу сообщил, что Украина благодаря принятым мерам за минувшие сутки сократила потребление газа примерно на 25 миллионов кубов, или на 14%, по сравнению с 1 марта, и продолжит меры экономии.

Параллельно продолжает развиваться газовый конфликт между "Нафтогазом" и "Газпромом", возникший вокруг выполнения решения Стокгольмского арбитража по газовым контрактам. Противостояние некоторые эксперты уже окрестили новой "газовой войной" между компаниями. В субботу "Газпром" сделал очередное громкое заявление, сообщив, что начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.

ПИК КРИЗИСА ПРОЙДЕН

В субботу Порошенко заявил, что на сегодня ситуация с газом на Украине уже не критическая, дефицит "голубого топлива" удалось перекрыть за счет увеличения реверсных поставок из Европы.

По данным НАК "Нафтогаз Украина", благодаря реверсным поставкам было стабилизировано давление в магистральной системе газопроводов Украины. В компании также отчитались, что Украина продолжает выполнять свои обязанности по транзиту российского газа в Европу. Украинские власти рассчитывают, что ситуация в энергетике войдет в обычное русло ко вторнику-среде, когда в стране ожидается потепление.

В критической ситуации "Нафтогаз" был вынужден просить Польшу о дополнительных объемах реверсных поставок, которые были увеличены с пятницы. Кроме этого, для покрытия оставшегося дефицита газа правительство ввело экстренные меры по его экономии. Было дано поручение о сокращении потребления "голубого топлива" промышленным предприятиям, теплоэлектростанции перевели на дизельное топливо, до среды закрыли школы. Кроме этого, "Нафтогаз" призвал украинцев в пятницу, которая называлась самым кризисным днем в обеспечении газом, убавить температуру в газовых котлах на 1-2 градуса.

По словам Порошенко, Киев резко увеличил поступления газа из ЕС - до 29,4 миллиона кубов в сутки. Он уточнил, что поставки газа увеличены из Польши, Словакии, Венгрии.

Порошенко также заявил, что "Газпром" должен компенсировать убытки Украины за "газовый кризис", с карманов украинцев эти убытки взыскиваться не будут.

"На сегодняшний день мы имеем стабилизированную ситуацию с газоснабжением. Мы имеем достаточно газа в подземных хранилищах. Имеем и имели на 2 миллиарда больше, чем в прошлом году", - подчеркнул он в субботу.

Представитель "Укртрансгаза", который был вместе с президентом, сообщил, что в ПХГ находятся около 10 миллиардов кубов газа. Порошенко отметил, что отбор газа из газовых хранилищ составляет 112,8-115 миллионов кубов в сутки.

По информации "Нафтогаза", по состоянию на утро субботы украинская газотранспортная система полностью сбалансирована и работает в штатном режиме. "Сейчас падение давления в магистральной системе газопроводов, которое возникло из-за несоблюдения "Газпромом" контрактов как на поставку, так и транзит газа территорией Украины, полностью остановлено благодаря увеличению объемов импорта газа с европейского направления", - говорится в сообщении компании.

В свою очередь главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома", на газ из Европы. Он также заявил, что Киев теперь имеет юридическую возможность требовать с "Газпрома" компенсацию убытков за срыв поставок газа. "Разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована "Газпромом", - написал Витренко в Facebook FB в субботу.

ТРАНЗИТ ОБЕСПЕЧИЛИ

Из-за возникшего дефицита газа был риск, что Украина могла не выполнить свои обязательства по транзиту российского газа в Европу. В частности, некоторые эксперты высказывали опасения, что Киев может начать несанкционированный отбор транзитного газа для своих нужд.

Однако украинские власти в субботу заявили, что транзит в Европу продолжает идти в штатном режиме.

"Украинская газотранспортная система продолжает обеспечивать транзит российского газа европейским потребителям, несмотря на систематические нарушения российской стороной контрактных нормативов давления в системе. За 1 марта в страны ЕС и Молдавии было протранзитовано 257 миллионов кубов, 2 марта — 265 миллионов кубов, за 3 марта — 264 миллиона кубов газа (по оперативным данным)", - говорится в сообщении "Нафтогаза" в субботу.

ДОЖИТЬ ДО СРЕДЫ

По словам премьера Украины Владимира Гройсмана, ситуация на Украине в связи с дефицитом газа под контролем, режим экономии газа продержится до вторника-среды, когда в стране ожидается потепление.

"Мы делаем все, чтобы ситуацию на вторник включительно вывести на штатный режим, и самое главное, я подчеркиваю, ситуация абсолютно контролируемая, и мы уверены в том, что все будет абсолютно стабилизировано. "Ситуация на вторник, максимум среду будет полностью стабилизирована", - сказал Гройсман в пятницу вечером на экстренном брифинге по ситуации с дефицитом газа в стране.

При этом морозы на Украине ослабли, если в пятницу в отдельных регионах ночная температура опускалась до минус 25 градусов, то в субботу ночью она не должна превысить минус 15 градусов. К среде на Украине ожидается оттепель.

ХОТЯТ РАСТОРГНУТЬ КОНТРАКТ

Газовый кризис на Украине происходит на фоне конфликта между "Нафтогазом" и "Газпрома". 1 марта российская компания заявила об отказе возобновлять поставки газа на Украину по отправленной "Нафтогазом" заявке. Причиной отказа послужило то, что украинская сторона попросила начать поставки на основании старого газового контракта, не подписав дополнительное соглашение.

В ответ руководство "Нафтогаза" обвинило "Газпром" в срыве выполнения решения Стокгольмского арбитража, который по сумме рассмотрения двух споров между компаниями обязал Киев покупать у РФ минимальные годовые объемы газа в размере 4 миллиардов кубометров газа, а российскую компанию - выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов компенсации за несоблюдение ранее согласованных объемов транзита газа по украинской газотранспортной системе.

При этом, по мнению украинского эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, ответственность за срыв газовых поставок лежит на руководстве "Нафтогаза", которое проявило свою некомпетентность.

"Что мешало руководству "Нафтогаза" подписать допсоглашение с 22 декабря 2017 года, когда прозвучало решение Стокгольма по первому контракту? Не нужно быть юристом, чтобы понимать: когда два хозяйствующих субъекта получают решение арбитража, то они должны каким-то образом его формализовать. Сделать это можно, согласно положениям контракта 2009 года (между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставки газа - ред.), путем подписания допсоглашения", - сказал Землянский на пресс-конференции в пятницу.

"Почему "Нафтогаз" не подписал допсоглашение до 1 марта, почему он перечислил деньги на основании старого контракта? Имплементировать же нужно решение Стокгольма, а теперь "Газпром" у нас виноват", - продолжил он, добавив, что "проблемы, которые возникли на сегодня (в вопросе дефицита газа на Украине в условиях холодов после отказа "Газпрома" возобновить поставки газа с 1 марта - ред.) - это уровень компетенции, а точнее, ее отсутствия у руководства "Нафтогаза".

Реакцией "Газпроса" на позицию "Нафтогаза" стало заявление о планах расторгнуть газовые контракты. В субботу российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.

"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", - сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

В то же время "Нафтогаз" в субботу заявил, что пока не получил от "Газпрома" никаких документов относительно намерения расторгнуть контракты на поставку и транзит газа. "Действующие контракты не предусматривают возможности их расторжения в одностороннем порядке", - говорится в сообщении компании.

Украинская сторона настаивает, что газовые контракты не предусматривают возможности одностороннего расторжения контракта.

"Я уверен, если это произойдет, то НАК "Нафтогаз", безусловно, обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который сейчас нанесен безответственными действиями "Газпрома", - заявил накануне Порошенко на совещании по ситуации в энергетическом секторе Украины.

Газовый конфликт между Украиной и РФ встревожил Евросоюз, который опасается за стабильность транзитных поставок газа из России по территории Украины. Как сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии, вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович планирует контакты с российской стороной по газовым вопросам в субботу.

Также Еврокомиссия ранее заявила, что готова выступить посредником в переговорах между Украиной и РФ в урегулировании газовых разногласий, если обе стороны попросят этого.

"Нафтогаз" уже заявил, что готов присоединится к этим переговорам. "Нафтогаз" приветствует предложение МИД Украины и Еврокомиссии о проведении переговоров для исполнения решений Стокгольмского арбитража в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС. Компания готова присоединиться к таким переговорам в ближайшее удобное для всех сторон время", - говорится в сообщении украинской газовой компании в субботу.

Позиция России о возможности переговоров в таком формате пока неизвестна, как и возможная дата их проведения.