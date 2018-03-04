СМИ сообщили о рекордном спросе на российский газ из-за холодов в ЕС

МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Из-за аномальных холодов Европа вынуждена закупать природный газ в России в рекордных объемах, что подчеркивает зависимость региона от своего восточного соседа, пишет Блумберг.

Агентство отмечает, что сильнейшие за последние пять лет холода повысили спрос на тепло- и энергоснабжение, что привело к рекордному повышению цены на газ и значительному сокращению запасов голубого топлива.

"Европа и, в особенности, Великобритания, все больше зависят от России в удовлетворении своих энергетических потребностей", — пишет автор статьи.

В результате Россия нарастила поставки голубого топлива в европейские страны, причем не только по газопроводам. Так, на следующей неделе в Великобритании ожидается прибытие танкера с российским сжиженным газом с завода "Ямал СПГ".

В статье говорится, что другие страны пока не способы конкурировать с Россией в этом вопросе. В частности, Норвегия, занимающая второе место по объемам поставок в Европу, на фоне повышенного спроса сократила подачу газа из-за технических проблем.

"Вся ситуация будет довольно позитивной для России, поскольку холодная погода будет снижать запасы в хранилищах, которые в настоящее время находятся на пятилетнем минимуме. Это должно привести к еще одному году повышенного спроса на газ в Европе", — цитирует издание Кристофера Хейнса, эксперта BMI Research.