Украина купила газ в Европе в четыре раза дороже российского

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Киев покупает газ в странах Европы по цене в четыре раза дороже, чем у российского поставщика "Газпром". Об этом сообщил коммерческий директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава "Нафогаза" помимо заявления поблагодарил всех "сознательных украинцев" за снижение потребление "голубого топлива".

Он отметил, что Украине после прекращения поставок российского газа необходимо было "продержаться одни сутки".

"За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил тысячу долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом", — написал Витренко.

Он также выразил уверенность, что теперь российский поставщик "оказался в ловушке, которую подготовил для украинской комании", так как Киев смог обеспечить закупку газа с помощью стран Европы и "слез с газовой иглы России".