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МЭА ожидает, что страны ОПЕК+ начнут выходить из сделки в 2019 г


Компании / Экономика / Нефть

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ будет действовать до конца 2018 года, а в следующем году нефтедобывающие государства начнут постепенно выходить из сделки, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Мы полагаем, что сокращение добычи нефти странами ОПЕК и не ОПЕК продлится в течение всего 2018 года, но постепенно прекратится в течение 2019 года", - пишет агентство в своем новом докладе по развитию рынка нефти до 2023 года (Oil 2018).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.

Министры энергетики двух лидирующих стран сделки - России и Саудовской Аравии - Александр Новак и Халид аль-Фалих неоднократно заявляли, что пока рано говорить о стратегии выхода из венского соглашения. Так, в декабре Новак сообщал, что детальные переговоры о выходе из сделки должны начаться лишь после того, как рынок достигнет баланса.

Согласно прогнозу министерского мониторингового комитета ОПЕК+, возвращение рынка нефти к балансу ожидается в третьем или четвертом квартале 2018 года. Однако в феврале агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что технический комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ считает, что темпы ребалансировки рынка нефти ускоряются и баланс спроса и предложения может наступить быстрее, чем ожидалось ранее - во втором или третьем квартале.

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Сокращение добычи нефти

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