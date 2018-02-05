"Нафтогаз" требует компенсации у "Газпрома" за переплату за европейский газ

КИЕВ, 5 мар - ПРАЙМ. Европейский газ для Украины в марте будет стоить почти на 34% выше, чем стоил бы газ из РФ. В этой связи "Нафтогаз" будет настаивать на компенсации "Газпрома" GAZP разницы в стоимости. Такое уведомление уже направлено официально, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко. Он сообщил, что украинская сторона уже официально проинформировала российскую сторону о необходимости выплатить компенсации.

Также Витренко сообщил, что Киев первоначально рассчитывал на закупку газа в начале марта у РФ, потому что цена газа в Европе в эти дни была значительно выше и доходила до 1 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Как сообщал "Нафтогаз", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 млн кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично дефицит был перекрыт за счет импорта с европейского рынка, однако он сохраняется на уровне 10 млн кубометров в сутки. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.