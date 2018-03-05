"Нафтогаз" обжалует в суде штраф в размере $300 млн за отказ оформлять газ для Донбасса

КИЕВ, 5 мар - ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" намерена оспорить в суде штраф в размере 300 миллионов долларов за отказ оформлять газ, поставленный "Газпромом" в Донбасс, передает в понедельник украинское интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу компании.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев 1 марта заявил, что фискальная служба Украины (ГФС) наложила на него штраф на сумму более 300 миллионов долларов за отказ оформлять газ, поставленный "Газпромом" в Донбасс. Руководитель фискальной службы Украины пообещал разобраться со штрафом главы "Нафтогаза". Позднее начальник энергетической таможни Игорь Пиковский заявил, что штраф предъявлен не персонально Коболеву, а компании, которую он возглавляет.

"НАК "Нафтогаз Украины" собирается обжаловать решение о применении штрафов в суде и обойти этап рассмотрения в Государственной фискальной службе", - говорится в сообщении.

При этом руководитель энергетической таможни Украины Игорь Пиковский заявил "Экономической правде", что штраф на компанию наложен на основании неоплаченных ею таможенных платежей за поставки газа.

Ранее "Нафтогаз" заявлял, что по решению арбитражного суда в Стокгольме по спору с "Газпромом" по контракту о поставках газа на Украину не должен платить за поставки газа на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.