"Кортес": Оптовые цены на бензин в РФ с 26 февраля по 2 марта выросли

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России выросли по итогам рабочей недели с 26 февраля по 2 марта; наиболее значительно изменилась цена на бензин "Нормаль-80", который подорожал на 553 рубля - до 41,04 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин "Регуляр-92" - 40,886 тысячи рублей за тонну (рост на 171 рубль), "Премиум-95" - 41,813 тысячи рублей за тонну (рост на 372 рубля), на летнее дизтопливо - 41,774 тысячи рублей за тонну (рост на 156 рублей).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" выросла на 190 рублей и составила 44,775 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" - на 170 рублей, до 45,249 тысячи рублей, на "Премиум-95" - на 72 рубля, до 46,562 тысячи рублей. В рознице стоимости "Нормаля-80", "Регуляра-92" и "Премиума-95" не изменились и составили 36,04 рубля за литр, 38,25 рубля за литр и 41,07 рубля за литр соответственно.

Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 254 рубля, до 44,178 тысячи рублей за тонну. На бирже цена топлива выросла на 205 рублей - до 41,075 тысячи рублей за тонну. Розничная цена не изменилась и составила 40,99 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина снизилась на 876 рублей - до 40,309 тысячи рублей за тонну. На бирже он подешевел на 1,128 тысячи рублей - до 39,992 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах выросла на 93 рублей - до 54,593 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута выросла на 49 рублей и составила 12,071 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подорожал на 537 рублей - до 11,985 тысячи рублей за тонну.