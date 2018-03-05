WoodMac: США к середине 2020-х годов могут войти в пятерку крупнейших экспортеров нефти

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. США к середине 2020-х годов могут войти в пятерку крупнейших стран-экспортеров нефти, причем большая часть сырья будет поставляться в Европу, говорится в исследовании "Нефтяной экспорт США – нарушитель спокойствия" консультационной фирмы Wood Mackenzie.

"Согласно прогнозам, экспорт США к середине 2020-х годов приблизится к 4 миллионам баррелей в день, что, вероятно, выведет США в пятерку крупнейших мировых экспортеров сырой нефти с объемами, аналогичными Ираку и Канаде. Однако при ограниченном дополнительном спросе на эти объемы в отечественной нефтеперерабатывающей системе, будущую продукцию США необходимо будет вывести на экспортные рынки", - приводятся в сообщении слова главного экономиста Wood Mackenzie Эда Роула (Ed Rawle).

Большая часть нефти, которую будут добывать США, будет легкой нефтью сортов Light Sweet и Ultra Light, в то время как большинство нефтеперерабатывающих заводов США оборудованы для переработки средней и тяжелой нефти: в 2016 году только 32% нефти, переработанной на американских НПЗ, относились к легким сортам. Таким образом, без крупномасштабных капиталовложений внутренний рынок США сможет поглотить только четверть из дополнительных 4 миллионов баррелей нефти в день.

"В ближайшем будущем США обратятся к Европе, чтобы она поглотила большую часть объемов их нефти. Стоимость переработки нефти в США выше, чем в Европе, а транспортные расходы для перевозки нефти в Европу ниже, чем в Азию... Как только европейский спрос будет насыщен, дополнительные объемы с 2022 года перейдут на азиатские рынки, где более высокие транспортные расходы потребуют дополнительных скидок для захвата доли рынка", - приводятся в исследовании слова Роула.

По мнению старшего аналитика североамериканских нефтяных рынков Wood Mackenzie Джона Колемана (John Coleman), нефть марки Permian crude, которая может стать основой роста американского экспорта, в Европе и Азии сможет получить премию в размере примерно 0,5 долларов за баррель по отношению к сортам WTI и Eagle Ford F.