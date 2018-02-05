"Нафтогаз": "Газпром" добивается расторжения текущих контрактов, о заключении новых речь не идет

КИЕВ, 5 мар - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" заявил, что "Газпром" GAZP добивается расторжения или пересмотра контрактов на поставки и транзит газа, при этом речь не идет о желании российской стороны заключить новые контракты.

"Речь идет об изменениях существующего контракта или его разрыве. О новом контракте, по крайней мере формальной, официальной, информации от "Газпрома" у нас нет. Я не слышал заявлений "Газпрома" о том, .... что они хотят новый контракт. Они заявили о своем намерении добиваться расторжения контракта, ... они также соглашаются на внесение изменений в контакт", - сказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на брифинге, отвечая на вопрос, может ли идти речь о подписании дополнений к контрактам или новых контрактов. Киев хочет заставить "Газпром" оплатить дорогой газ из ЕС

"Речь не идет о каком-то дополнительном соглашении или об изменении контракта в соответствии с решением арбитража, наоборот, они ("Газпром" - ред.) говорят, что нам это решение не нравится, какой-то не такой арбитраж, давайте договариваться о чем-то другом", - заявил топ-менеджер украинской госкомпании.

Он подчеркнул, что за пять дней марта российский концерн должен 2,5 миллиона долларов процентов "Нафтогазу" за невыполнение решения Стокгольмского арбитража.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. "Газпром" в понедельник направил "Нафтогазу Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Первый вопрос, который у нас сейчас есть к "Газпрому", это когда они выполнят решение арбитража в пользу "Нафтогаза", которое обязывает "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, то есть 2,5 миллиона долларов – это проценты, которые за пять дней они нам должны, так как не уплатили эту сумму", - сказал Витренко на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы. "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов через Стокгольмский арбитраж

Он добавил, что "Нафтогаз" уже уведомил "Газпром" о том, что в марте они должны компенсировать Киеву ущерб за невыполнение положения контракта на поставку газа, которые были изменены после предыдущего решения Стокгольмского арбитража.

Кроме того, по его словам, украинская компания в понедельник обратится к российской для выяснения вопроса, будет ли "Газпром" в апреле выполнять обязательства по контрактам на транзит и поставку газа.

"Для того чтобы мы ("Нафтогаз" - ред.) определили в апреле: будем ли мы получать газ от "Газпрома" или будем его получать опять с европейского направления и требовать соответствующую компенсацию в случае, если газ с европейского направления будет более дорогой, чем газ от "Газпрома" по контрактам после внесения изменений Стокгольмским арбитражем", - отметил Витренко.