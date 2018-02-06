МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в 2017 году выросла в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом и составила 7,2 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

EBITDA компании за отчетный период выросла в 1,4 раза и составила 26,8 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 5,1%, составив 141,3 миллиарда рублей.

ОГК-2 — компания тепловой генерации в составе 11 действующих электростанций суммарной установленной мощностью 18,6 ГВт. В состав компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром GAZP энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома").