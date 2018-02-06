Киев заявил о снятии ограничения на потребление газа со среды

КИЕВ, 6 мар - ПРАЙМ. Украина со среды снимает ограничения на потребления газа, которые были введены на прошлой неделе. Такое решение было принято кризисным комитетом при Минэнерго Украины.

"Кризисный комитет при Минэнергоугля принял решение объявить о завершении кризисной ситуации с 7 марта 2018", - написал во вторник на своей странице в Facebook советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.

На прошлой неделе, 2 марта, украинским Минэнерго до 6 марта было введено ограничение на потребление газа для экономии энергоресурсов. Но уже в субботу, 3 марта, Киев заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением после отказа компании "Газпром" GAZP поставлять энергоресурс. Украина увеличила импорт из страны Евросоюза и восстановила давление в газотранспортной системе.