Нефть по-прежнему дорожает на прогнозах по глобальному спросу и добыче ОПЕК

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти днем, поскольку инвесторы оценивают прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) по глобальному спросу на рынке, а также добыче ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.55 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46%, до 65,83 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - увеличивалась на 0,61%, до 62,95 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать данные доклада МЭА "Анализ и прогнозы до 2023 года", опубликованного в понедельник. Согласно докладу, спрос на нефть в мире увеличится к 2023 году на 7% - до 104,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом. При этом добыча ОПЕК будет расти гораздо более медленным темпом.

По мнению аналитиков BMI Research, которое приводит агентство Рейтер, "устойчивый мировой спрос и более слабый рост предложения будут поддерживать цены на нефть в течение 2018 года".

Позднее инвесторы ожидают комментариев от участников неформальной встречи ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что целью встречи является налаживание контакта, а не обсуждение цен на нефть или участия компаний США в сделке ОПЕК+.

Давление на нефтяные цены позднее на этой неделе могут оказать данные статистики. В среду будет обнародована статистика по запасам и добыче нефти в США от Американского института нефти (API) и министерства энергетики страны. Эксперты прогнозируют, что запасы выросли на 3 миллиона баррелей до 426,5 миллиона баррелей.