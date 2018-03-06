СМИ: Добыча нефти на крупнейшем ливийском месторождении полностью восстановлена

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти на ливийском месторождении "Шарара" выросла до обычного уровня - 300 тысяч баррелей в сутки - после восстановления работы на нем, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник.

"Добыча на крупнейшем ливийском месторождении снова достигла нормального уровня после восстановления его работы в понедельник", - сообщило агентство.

В понедельник агентство сообщало со ссылкой на один из источников, что добыча на "Шараре" была приостановлена после закрытия трубопровода от месторождения до терминала на НПЗ в городе Эз-Завия. Другой источник уточнял, что добыча была приостановлена в воскресенье. О причинах закрытия трубопровода и о вероятной продолжительности приостановки добычи источники не сообщили.

По состоянию на 1 марта общая добыча нефти в Ливии составляла 1,1 миллиона баррелей в сутки, в том числе добыча на "Шараре" - 300 тысяч баррелей, также отмечает агентство.

Нефтепровод к этому месторождению на западе Ливии был блокирован группировкой "Стража нефтяных объектов" (Petroleum Facilities Guard) с ноября 2014 года по декабрь 2016 года. Но и после того как группировка сняла блокаду, работа на месторождении останавливалась уже несколько раз в 2017 году из-за вооруженных беспорядков, протестов, эвакуации работников и прочих подобных проблем.

Добычей нефти на месторождении занимается совместное предприятие NOC и консорциума компаний, в который входят испанская Repsol, французская Total, норвежская Statoil и австрийская OMV.