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СМИ: Engie планирует увеличить прибыль за счет приобретений


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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Как сообщило издание Reuters со ссылкой на неназванные источники, французская электроэнергетическая компания Engie планирует увеличить объем генерируемых денежных средств за счет приобретений, после того как продажа так называемых "старых активов" привела к образованию "пробела" в ее прибыли.

Согласно данным Reuters, руководство Engie представляет на рассмотрение совету директоров потенциальные объекты для приобретения каждые три месяца. Банкиры назвали в качестве одной из возможных целей голландскую коммунальную фирму Eneco.

Engie опубликует финансовые результаты за 2017 год в четверг, сообщает Dow Jones.

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