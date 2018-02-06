"Газпром" подал апелляцию на решение по поставкам газа на Украину

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP до конца марта подаст апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом в отношении контракта на транзит газа, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. ЕК: Поставки газа в ЕС стабильны, несмотря на конфликт "Газпрома" и "Нафтогаза"

"По разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года", - сказал Медведев.

Кроме того, российская компания уже подала апелляцию на решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контракту на поставку газа, сообщил журналистам Медведев.

""Газпром" уже подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа", - сказал Медведев.

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" по решению Стокгольмского арбитража продолжает увеличиваться каждый день примерно на 0,5 миллиона долларов, несмотря на подачу российской компанией апелляции, заявила пресс-секретарь "Нафтогаза" Елена Осмоловская.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше - 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом.

С другой стороны российская компания во вторник объявила об обжаловании обоих решений Стокгольмского арбитража: по контракту на поставки апелляция уже подана, по контракту на транзит будет подана до конца марта.

"У них есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в настоящее время остается в силе. "Газпром" по-прежнему должен "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, на которые начисляется около 0,5 миллиона долларов процентов ежедневно", - цитирует "Укринформ" пресс-секретаря "Нафтогаза".