Новак: Шесть компаний РФ могут заключить соглашения с Ираном до конца марта

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Иран подтвердил, что до иранского нового года, который отмечается 21 марта, контракты по разработке месторождений в Иране могут быть заключены с шестью компаниями РФ, сказал министр энергетики РФ, сопредседатель российско-иранской межправкомиссии Александр Новак журналистам.

"У нас шесть компаний ведут активно проработку вопроса... Наши иранские коллеги подтвердили, что в ближайшее время уже могут быть подписаны конкретные контракты в развитие конкретных договоренностей", - сказал Новак, отвечая на вопрос, будут ли заключены конкретные соглашения с по разработке месторождений в Иране до иранского нового года, который отмечается 21 марта.

По его словам, российские "Газпром" GAZP, "Роснефть" ROSN, "Татнефть" TATN, "Газпром нефть", "Лукойл" LKOH и "Зарубежнефть" ведут переговоры более чем по 10 месторождениям, расположенным в Иране. Новак не стал уточнять, по каким именно месторождениям контракты могут быть завершены до 21 марта.

Он рассказал, что Россия в 2018 году еще не покупала у Ирана нефть, но программа "нефть в обмен на товары" будет продолжена.

"Мы подтвердили, что те договоренности, которые были достигнуты, продолжают действовать. В рамках меморандума в прошлом году в ноябре месяце была осуществлена первая поставка, пока единственная, в объеме 1 миллион баррелей. Также мы подтвердили с моим коллегой господином Карбасьяном (министр экономики и финансов Ирана, сопредседатель российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Масуд Карбасьян - ред.), что объемы (поставок нефти по программе - ред.) в размере 5 миллионов тонн в год сохраняются и мы будем стремиться к этой цифре", - сообщил Новак.