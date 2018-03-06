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Генсек ОПЕК позитивно оценил прошедшую встречу "сланцевиками" США


Компании / Нефть

ХЬЮСТОН (США), 6 мар - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил РИА Новости, что встреча с производителями сланцевой нефти в США прошла хорошо, в формате доверительного диалога.

"Все прошло очень хорошо. То, что мы вчера сделали, было попыткой расширить наши первоначальные идеи. И у нас был очень открытый и доверительный диалог о текущем состоянии рынка. Мы также сравнили наши планы, полученный опыт, наше видение о том, как будем работать дальше", - сказал Баркиндо в кулуарах нефтегазовой конференции CERAWeek.

Свыше 50 нефтегазовых компаний планировали принять участие во встрече ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне, говорил ранее РИА Новости источник, близкий к организаторам встречи. Ранее Баркиндо говорил, что организация и американские производители сланцевой нефти на встрече в прошлом году договорились продолжить диалог, который помог им наладить контакт друг с другом. Именно это и будет целью их новой встречи, а не обсуждение цен на нефть или участие компаний США в сделке о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

Производители сланцевой нефти США заинтересованы в поддержании диалога с ОПЕК даже после восстановления баланса спроса и предложения на рынке нефти, сообщил РИА Новости генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Этот диалог продолжится и после восстановления баланса на рынке нефти. Это исторический диалог, который затрагивает всю отрасль", - сказал Баркиндо в кулуарах конференции CERAWeek.

 

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