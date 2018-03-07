Минэнерго РФ провело ряд встреч с американскими "сланцевиками"

ХЬЮСТОН (США), 7 мар - ПРАЙМ. Первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер сообщил журналистам, что в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне провел ряд встреч с производителями сланцевой нефти США, чтобы обсудить их взгляд на развитие рынка нефти.

"С коллегами "сланцевиками" мы здесь общаемся не в общем формате (как ОПЕК - ред.), а в индивидуальном. Находясь здесь, в столице американской нефтедобычи, нам это тоже интересно. Вчера уже провели ряд встреч с коллегами", - сказал Текслер в кулуарах конференции CERAWeek.

"Это, скорее, обсуждение перспектив, видения развития добычи в Соединенных Штатах, в первую очередь, сланцевой нефти. Кроме того, это возможность получить информацию из первых уст от компаний, которые занимаются нефтедобычей, или от инвесторов в такие компании. Другими словами, наш интерес - послушать и производителей, и пообщаться с инвесторами, которые вкладывают свои средства в развитие американской нефтедобычи. Это важно для общего понимания рынка", - добавил он.

Текслер отметил, что встреча ОПЕК со "сланцевиками" США, которая состоялась 5 марта в Хьюстоне, также является вполне логичной.

"То, что … состоялась встреча - это вполне естественное желание пообщаться с коллегами, учитывая то, что сланцевая нефть балансирует общий рынок. Прогноз, понимание будущего сланцевой нефти - это важная составляющая анализа рынка в целом", - сказал Текслер.

Свыше 50 нефтегазовых компаний планировали принять участие во встрече ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне, говорил ранее РИА Новости источник, близкий к организаторам встречи. Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо говорил, что организация и американские производители сланцевой нефти на встрече в прошлом году договорились продолжить диалог, который помог им наладить контакт друг с другом. Именно это и должно было стать целью их новой встречи, а не обсуждение цен на нефть или участие компаний США в сделке о сокращении добычи нефти ОПЕК+.