СМИ: Сделка китайских CEFC и Wuchan Zhongda отменена из-за неоплаты нефтяной компанией

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Китайская энергетическая компания CEFC China Energy не оплатила долю в совместном предприятии (СП) с местным холдингом Wuchan Zhongda, из-за чего сделка была отменена, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В частности, CEFC и Wuchan планировали создать СП по торговле нефтепродуктами. По словам источников агентства, CEFC должна была оплатить свою долю в размере 40% в уставном капитале создаваемой компании, но не сделала этого, поэтому сделка по созданию СП была отменена китайским партнером. Сумма, из-за которой сделка сорвалась, составляет 63 миллиона долларов.

Это уже не первое сообщение о проблемах китайской компании. Неделю назад деловое издание Caixin и гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники сообщили о расследовании и задержании главы CEFC Е Цзяньмина. Так, газета писала, что бизнесмена задержали по прямому указанию председателя КНР Си Цзиньпина. При этом в пятницу утром компания сделала заявление, что информация о задержании главы компании не имеет под собой фактического обоснования.

Тем не менее, по данным СМИ, управление и ежедневное ведение хозяйственной деятельности компании перешло к инвестиционному агентству Shanghai Guosheng Group, подведомственному муниципальному правительству Шанхая.

Е Цзяньмина СМИ называют "мистическим главой CEFC", который за 10 лет смог превратить мелкую фирму, занимающуюся торговлей акциями нефтяных компаний, в динамично развивающегося финансового и нефтяного гиганта, который обладает долями в компаниях по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, Европе и Африке. По данным Caixin, компания заняла 222-е место в рейтинге Global Fortune 500, а ее доходы в 2017 году составили 43,4 миллиарда долларов.

Китайская CEFC, помимо прочих инвестиций в мировые компании, собирается купить долю в российской нефтекомпании "Роснефть" ROSN. Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA, купивший 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки в 2016 году, теперь продает 14,16% акций российской нефтекомпании китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%.