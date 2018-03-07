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Wintershall заложила в бюджет на 2018 г среднюю цену на нефть в $65


Компании / Нефть
  • #Нефть, добыча
    © Сергей Захаров

КАССЕЛЬ (Германия), 7 мар - ПРАЙМ. Немецкая Wintershall заложила в бюджет на 2018 год среднюю цену на нефть в 65 долларов за баррель, говорится в сообщении компании.

"Наши планы на 2018 год разработаны исходя из средней цены на нефть эталонной марки Brent в 65 долларов за баррель и обменного курса 1,20 долларов за один евро", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя правления Wintershall Марио Мерена.

"По предварительным данным, цены на газ в Северной и Западной Европе останутся на уровне 2017 года", - сказал Мерен в ходе пресс-конференции.

Кроме того, в 2018 году Wintershall ожидает роста объемов продаж и EBIT (прибыли до уплаты налогов и процентов) до учета особых факторов, при этом решающую роль, по мнению компании, будут играть ценовые эффекты и увеличение объёма добычи за счёт ввода в эксплуатацию новых месторождений, в частности, в Норвегии.

Wintershall - дочернее предприятие концерна BASF. В России Wintershall совместно с "Газпромом" разрабатывает первый, четвертый и пятый участки ачимовских залежей Уренгойского месторождения, Южно-Русское месторождение, владеет акциями оператора "Северного потока", участвует в проекте "Северный поток-2". Чистая прибыль Wintershall в 2017 году выросла в два раза - до 719 миллионов евро.

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