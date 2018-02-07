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Объем добычи газа "Ачимгазом" в 2017 г вырос на 10%


Компании

КАССЕЛЬ (Германия), 7 мар - ПРАЙМ. Объем добычи газа компанией "Ачимгаз" в 2017 году вырос на 10% по сравнению с 2016 годом - до 6,6 миллиарда кубометров, говорится в сообщении Wintershall.

"К концу 2017 года добыча велась из 88 скважин, а объем добычи в 2017 году по плану вырос до 6,6 миллиарда кубометров газа", - говорится в сообщении.

В 2017 году добыча газа "Ачимгазом" составила 6 миллиардов кубометров. Компания планирует к 2020 году увеличить количество скважин до 110, также сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен в ходе пресс-конференции.

"Ачимгаз" (СП "Газпрома" GAZP и Wintershall) ведёт добычу на первом участке ачимовских залежей Уренгойского месторождения. "Газпром" самостоятельно добывает газ на втором участке ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Wintershall принадлежит 25,01% в проекте по разработке четвертого и пятого участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения. "Газпром" оценивает совокупные производственные мощности четвертого и пятого блоков в 13,9 миллиарда кубометров природного газа и 3,8 миллиона тонн газового конденсата.

В декабре 2016 года "Газпром" достиг базового обязывающего соглашения с австрийским нефтегазовым концерном OMV по обмену активами. В результате сделки "Газпром" получит 38,5% в норвежской "дочке" OMV - OMV Norge AS. Австрийская компания, в свою очередь, получит 24,98% в освоении четвертого и пятого участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения.

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