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Украина имеет в ПХГ 9,23 млрд кубов, что достаточно для завершения сезона


Газ / Компании

КИЕВ, 7 мар - ПРАЙМ. Украина имеет достаточно запасов газа в своих подземных хранилищах, чтобы комфортно завершить отопительный сезон, на утро среды запасы составили 9,23 миллиарда кубометров, сообщает в среду компания "Укртрансгаз".

"В связи со значительным потеплением уменьшается суточное потребление газа в Украине. Запасов газа в ПХГ достаточно, чтобы комфортно завершить отопительный сезон 2017-2018. На утро они составляют 9,23 миллиарда кубометров, что на 1 миллиард или на 12% больше чем на эту дату в прошлом году", - сообщает компания в Twitter.

Во вторник министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявило о снятии ограничения потребления газа со среды, которое было введено в пятницу, 2 марта, после отказа "Газпрома" GAZP поставлять газ Украине.

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