BHGE: Число буровых установок в мире в феврале выросло на 4,4%

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру выросло в феврале в месячном выражении на 96 единиц, или на 4,41%, - до 2,271 тысячи штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

В годовом выражении количество буровых увеличилось на 244 единицы, или на 12,04%.

В США, согласно данным компании, показатель вырос на 32 единицы, или на 3,4% в месячном выражении, - до 969 штук, в Канаде - на 45 единиц, или на 16,1% - до 323 штук. На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц поднялось на 13 единиц, или на 3,39%, до 396 штук. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) показатель, напротив, снизился на 12 единиц, или на 5,4%, до 210 штук, в Африке - вырос на 10 единиц, или на 12,5%, до 90 штук.

В Латинской Америке показатель в месячном выражении вырос на восемь единиц, или на 4,19%, до 199 штук. Количество установок в Европе осталось на уровне 84 штук.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый пятый рабочий день месяца публикует количество буровых установок по всему миру. В начале июля 2017 года Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили сделку по слиянию. Объединенная компания носит название Baker Hughes, a GE Company (BHGE).